Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

79,85 EUR +0,44% (20.08.2018, 08:40)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

78,40 EUR (17.08.2018)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Langfristiges Verkaufssignal aktiv - ChartanalyseIn den vergangenen Tagen wurden die Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von einem massiven Kursrutsch erfasst, der den ohnehin schon dynamischen Abwärtstrend der letzten Monate weiter beschleunigte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In einer ersten Abwärtswelle sei der Wert am vergangenen Montag auf 80,00 EUR eingebrochen, habe sich dort jedoch nur kurz behaupten können. Am Mittwoch sei der nächste Abverkauf erfolgt, der den Wert an die mittelfristige Zielmarke des Abwärtstrends seit dem Hoch bei 119,95 EUR im Oktober 2017 habe einbrechen lassen. Bei 76,00 EUR habe der Crash vorübergehend abgebremst werden können. Dennoch seien nach den Verkaufssignalen, die das Unterschreiten der 96,46 und 94,53 EUR-Marke im Juni ausgelöst habe, die nächsten weitreichenden bearishen Signale generiert worden.Ausblick: Kurzfristig könnte es jetzt bei den Aktien von Bayer zu einer leichten Erholung kommen. Doch bereits ein Unterschreiten des Tiefs vom Donnerstag bei 75,50 EUR könnte den nächsten Abwärtsimpuls auslösen.Die Short-Szenarien: Sollte es den Bullen gelingen, die Hürde bei 79,20 EUR zu überwinden, könnte das Gap vom Mittwoch geschlossen werden und die Bayer-Aktie bis 81,00 EUR steigen. Dort dürfte bereits die nächste Verkaufswelle einsetzen, die unterhalb von 75,50 EUR zu einem Kursrückgang bis 71,00 EUR führen dürfte. An dieser Stelle könnte sich ein kurzfristiger Boden ausbilden. Doch mit dem Bruch der Unterstützung bei 88,81 EUR habe der Wert mittelfristiges Abwärtspotenzial bis 61,50 EUR generiert. Erst an dieser markanten, langfristigen Haltemarke wäre in den kommenden Wochen eine Bodenbildung möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: