Börsenplätze Bayer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,39 EUR -0,38% (16.10.2019, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

66,26 EUR -0,23% (16.10.2019, 16:06)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aktien des wegen vieler tausend US-Klagen in den USA unter Druck stehenden Bayer-Konzerns seien am Mittwoch ins Minus gerutscht. Händler hätten auf einen Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" verwiesen, demzufolge die Zahl der Kläger wegen angeblicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter im dritten Quartal weiter gestiegen sei.Überraschend sei das allerdings nicht, da die Klägerzahl seit der Niederlage des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im August 2018 beständig steige. Analysten wie J.P. Morgan hätten bereits vor Kurzem eine Schätzung abgegeben, dass die Zahl einer Auswertung von Gerichtsdaten zufolge auf mehr als 45.000 steigen könnte. Der Bayer-Konzern habe aber zu bedenken gegeben, dass die Zahl der Kläger keinen Hinweis darauf gebe, ob die Fälle auch begründet seien.Bayer gebe aktuelle Zahlen jeweils mit den Quartalsberichten bekannt. Bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Jahresviertel sei von 18.400 Klägern die Rede gewesen. Am 30. Oktober werde Bayer die Resultate für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen.Bayer verhandle seit einiger Zeit mit der Klägerseite über einen möglichen Vergleich. Ein weiterer Glyphosat-Prozess sei vor dem Hintergrund dieser Gespräche erst jüngst verschoben worden. Dem Vernehmen nach hätten Klägeranwälte ihre Marketingausgaben zum Einwerben weiterer Klagen zuletzt nochmals angehoben, um den Druck zu erhöhen und die Vergleichssumme nach oben zu treiben.Der Aktie von Bayer sei zuletzt die Rückeroberung der 200-Tage-Linie gelungen, was zumindest aus charttechnischer Sicht ein positives Signal bedeute. Nur knapp über dem aktuellen Kurs - bei 70 Euro - warte allerdings der nächste wichtige Widerstand. "Der Aktionär" favorisiert derzeit im Agrochemie-Sektor den Rivalen Cortva, so Marion Schlegel. (Analyse vom 16.10.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link