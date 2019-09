Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (06.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Prüfung umstrittener Kritikerlisten Monsantos durch eine Anwaltskanzlei habe laut Bayer keine Hinweise auf illegales Verhalten des US-Saatgutkonzerns gebracht. So habe Monsanto vor der Übernahme durch den Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern Listen mit Kritikern und Unterstützern erstellen lassen. Diese hätte knapp 1.500 Personen in mehreren europäischen Ländern umfasst, darunter auch Deutschland. Eine Überprüfung der Listen und anderer Dokumente habe keinen Hinweis auf illegales Verhalten gefunden, habe es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Anwaltskanzlei Sidley Austin geheißen.In dem Bericht sei dennoch eingeräumt worden, dass "die erstellten Stakeholder-Listen detailliert, methodisch und darauf ausgerichtet waren, Monsantos Positionen gegenüber Interessengruppen und der Öffentlichkeit deutlich zu vertreten." Allerdings habe es weder Hinweise auf Illegalität der Listen noch auf eine illegale Überwachung von Personen gegeben. Der Cheflobbyist von Bayer, Matthias Berninger, sehe mit dem Abschluss der Untersuchung einen weiteren Schritt hin zu Transparenz.Laut den Ergebnissen von Sidley Austin hätten die meisten Listen keine Kontaktdaten der Personen darauf enthalten. Indirekt räume der Bericht aber ein, dass in Einzelfällen nicht nur öffentliche, sondern auch private Kontaktdaten zugeordnet gewesen sein dürften.Der Skandal um das sogenannte Stakeholder-Mapping-Projekt von Monsanto mit Listen von Kritikern und Unterstützern aus Wissenschaft, Journalismus und Politik sei Mitte Mai im Zuge von Vorermittlungen der französischen Behörden wegen des Verdachts der illegalen Erfassung privater Daten hochgekocht. Bayer habe sich für die "komplett unangemessene" Praxis entschuldigt. "Es ist uns wichtig, die Aufklärung des Sachverhaltes voranzutreiben," habe Bayer-Chef Werner Baumann zudem in einem offenen Brief an den Deutschen Bundestag geschrieben.Die Bayer-Aktie bleibt bestenfalls eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link