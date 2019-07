Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe einen Käufer für das Dr. Scholl's-Geschäft gefunden: Yellow Wood Partners erwerbe die Fußpflege-Marke für 585 Millionen Dollar. 2018 hätten die Leverkusener mit dem Geschäft einen Umsatz von 234 Millionen Dollar erzielt, der Bereich stehe schon länger zum Verkauf. Der Bayer-Aktie habe die Transaktion im gestrigen Handel keine positiven Impulse verleihen können.Yellow Wood Partners wolle mit der Übernahme von Dr. Scholl's ein eigenständiges Unternehmen gründen und hier in alle Geschäftsbereiche investieren, um damit Wachstum und Rentabilität der Marke zu fördern sowie Wert für alle seine Stakeholder zu schaffen. Der Verkauf ermögliche es Bayer, sich auf den Ausbau seines Kerngeschäfts mit verschreibungsfreien Marken zu konzentrieren, heiße es in der Pressemitteilung der Leverkusener.Unter Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen und kartellrechtlichen Freigaben erwarte Bayer den Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2019. Die Leverkusener kämen damit mit der Neugliederung im Portfolio voran. Auch der verbleibende Anteil am Chemie-Park Currenta und die Sparte Animal Health stünden zur Disposition.Für einen Langfrist-Einstieg bei der Bayer-Aktie ist es noch zu früh, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: