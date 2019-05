Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer: Immenses Risiko! Kein Kauf! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" vom Kauf der Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ab.Bayer habe in den USA den dritten wichtigen Prozess um angeblich krebserregende Produkte der Tochter Monsanto verloren. Das Unternehmen müsse 2 Mrd. USD an ein Ehepaar zahlen. Der Aktienprofi halte diese Zahl, die sowohl an der Börse als auch beim Vorstand von Bayer für Schockwellen gesorgt habe, für erstaunlich. Bayer lege natürlich Berufung ein und die Summe werde weit zurückgehen - die Frage laute nun wie weit und was Bayer durchschnittlich für die immer noch laufenden 13.400 Klagen zahlen müsse. Das Risiko sei immens.Ein Chart sage mehr als 1.000 Worte: Die Bayer-Aktie sei auf ein neues Mehrjahrestief gefallen und es spreche im Moment wenig dafür, dass sie sich schnell erhole. Laut dem Börsenexperten sei jetzt die Frage wichtig, was die Mehrheit der Anleger und die Großinvestoren von Bayer machen würden. Wie viel Risiko seien sie bereit auf sich zu nehmen?Niemand möchte solche Risiken, wie es bei Bayer der Fall ist, in seinem Portfolio haben, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.05.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: