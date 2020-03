Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Ein DAX-Unternehmen nach dem nächsten sage die diesjährige Hauptversammlung wegen der dynamischen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ab. Bei Bayer habe das bisherige Datum, der 28. April, indes weiterhin Bestand. Doch egal wann das Event stattfinde: Erneut dürften die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten für mächtig Zündstoff sorgen.Nach wie vor habe Bayer den Aktionären keine Lösung zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten in den USA vorlegen können. Zuletzt hätten sich allerdings die Gerüchte gemehrt, dass sich Bayer mit dem Mediator Kenneth (Ken) Feinberg offenbar einem Vergleich annähere."Der Aktionär" habe vor Kurzem bei Bayer bezüglich der Ende April stattfindenden Hauptversammlung nachgehakt. Ein Unternehmenssprecher habe mitgeteilt: "Nach aktuellem Stand findet die Hauptversammlung der Bayer AG am 28. April in Bonn statt." Dennoch: "Der Aktionär" rechne in Kürze mit einer Absage bzw. Verschiebung der Veranstaltung.Indes habe die britische Großbank Barclays das Kursziel für Bayer von 90 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Angesichts des gegenwärtig herausfordernden Marktumfelds habe er seine Kursziele für europäische Pharmawerte reduziert, habe Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie geschrieben.Die Bayer-Aktie befinde sich mit dem Gesamtmarkt im freien Fall und sei auf ein neues Mehrjahrestief abgetaucht.Interessierte Anleger bleiben vorerst an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Mit Material von dpa-AFX