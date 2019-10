Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Hoffnung der Bayer-Aktionäre auf eine Einigung im Glyphosatstreit sei deutlich abgeflaut. Die Aktie sei wieder unter die wichtige 200-Tage-Linie gefallen und habe damit ein neues starkes Verkaufssignal geliefert. Für die deutschen Standorte habe der Pharma- und Chemiekonzern indes gute Neuigkeiten im Gepäck. Man wolle in den nächsten Jahren Milliarden investieren.Die Konzernspitze habe mit dem Betriebsrat vereinbart, bis 2022 etwa 1,5 bis 2 Milliarden Euro in die deutschen Standorte zu investieren. Die Vereinbarung "bekräftige und präzisiere" nach Bayer-Angaben die Inhalte einer gemeinsamen Erklärung vom November 2018.Bayer wolle bis Ende 2021 weltweit etwa 12.000 seiner rund 117.000 Arbeitsplätze streichen, davon 4.500 in Deutschland. Für die großen Konzerngesellschaften in Deutschland seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2025 ausgeschlossen. Das gelte auch für die deutschen Mitarbeiter der von Bayer verkauften Tiermedizinsparte. Der Stellenabbau in Deutschland solle unter anderem über Abfindungen erfolgen.Im Bereich Pharma seien für die Werke Wuppertal, Leverkusen, Berlin, Bergkamen und Weimar jährliche Investitionen von 300 bis 350 Millionen Euro gedacht. Dass Bayer in Deutschland auch in die Digitalisierung und in Biotechnologien investieren wolle, sei ein "ganz wichtiges Signal" für die Mitarbeiter, habe der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Oliver Zühlke laut Mitteilung gesagt. Insgesamt wolle Bayer bis 2022 weltweit rund 35 Milliarden Euro vor allem in Forschung und Entwicklung investieren, davon etwa die Hälfte in Deutschland."Der Aktionär" hält an seiner kritischen Einschätzung fest: Langfristig ausgerichtete Anleger sollten die Bayer-Papiere weiter meiden, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link