Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

67,22 EUR -2,08% (14.03.2019, 11:51)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (14.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Das Glyphosat-"Problem" schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem Konzern - AktienanalyseDer Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) hat den Umsatz 2018 dank des Kaufs des US-Saatgutkonzerns Monsanto um rund 13% auf 39,6 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das operative Ergebnis (EBITDA) sei aber nur leicht um 2,8% auf 9,5 Mrd. Euro vorangekommen, auch weil Kosten für die Behebung von Problemen infolge einer Rüge der US-Gesundheitsbehörde FDA angefallen seien. Unter dem Strich sei der Gewinn sogar um rund drei Viertel auf 1,7 Mrd. Euro eingebrochen. Neben Kosten im Zusammenhang mit dem Monsanto-Kauf hätten Abschreibungen auf Firmenwerte im Geschäft mit frei verkäuflichen Medikamenten belastet. Zudem sei nun nicht mehr die ehemalige Tochter Covestro in die Bilanz eingeflossen.An der Börse seien die Zahlen wegen des starken Schlussquartals dennoch gut angekommen. Allerdings habe die Freude nicht besonders lange gewährt. Denn das Glyphosat-"Problem" schwebe weiterhin wie ein Damoklesschwert über dem Konzern: Die Klagewelle in den USA reiße nicht ab. Bis zum 28. Januar seien Klagen von rund 11.200 Klägern zugestellt worden, habe Bayer mitgeteilt. Das seien rund 1.900 mehr als Ende Oktober vergangenen Jahres. Die Zahl schnelle seit August 2018 immer weiter nach oben, als die Bayer-Tochter Monsanto ein erstes Verfahren verloren habe.Große Bedeutung habe nun der in der letzten Februar-Woche gestartete Prozess eines weiteren Klägers, weil dessen Ausgang als richtungsweisend für viele andere Klagen gelte. Weiteres Unheil drohe auch in Europa, wo umstrittene Studien über das Krebsrisiko von Glyphosat der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssten. (Ausgabe 10/2019)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:67,27 EUR -1,13% (14.03.2019, 11:37)