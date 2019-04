Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Über der Konzernzentrale bei Bayer schwebe weiter das Glyphosat-Damoklesschwert. Denn die finanziellen Risiken aus den Rechtsstreitigkeiten seien nach wie vor nicht abzuschätzen. Klar sei: Die Anzahl der Klagen steige weiter, verliere aber an Dynamik.Laut der Rating-Agentur Moody's könnte der Konzern eine Summe von bis zu fünf Milliarden Euro problemlos bezahlen. Durch Veräußerungserlöse aus Portfolioverkäufen von 8,5 Mrd. Euro und ein prognostizierter Free Cashflow von etwa 3,1 Mrd. Euro würde Bayer einen Vergleich mehr als ausgleichen können, so die Rating-Agentur.Bei einer Vergleichssumme von 20 Mrd. Euro dagegen werde es kritisch. Moody's rechne in diesem Fall, je nach Zeit des Vergleiches, mit einer Verschlechterung des Unternehmensratings.DER AKTIONÄR teile die Einschätzung: Ein potenzieller Vergleich im einstelligen Milliardenbereich dürfte für den DAX-Konzern zu stemmen sein. Schließlich stünden mit der Sparte Animal Health, dem Anteil an Currenta und Teilen des Consumer-Health-Geschäftes bereits Assets zur Disposition, die die nötigen liquiden Mittel einspielen könnten.Nach den beiden ersten Niederlagen in den Glyphosat-Prozessen richte sich der Fokus auf die kommenden Prozesse. Das Management rund um CEO Werner Baumann müsse schleunigst eine Lösung finden, um die Risiken einzudämmen oder zu beseitigen.Sonst werde es schwierig, das verlorengegangene Vertrauen der Aktionäre wiederherzustellen und eine charttechnische Trendwende einzuläuten. Für Long-Positionen sei es nach wie vor zu früh.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät, bei der Bayer-Aktie abzuwarten! (Analyse vom 30.04.2019)