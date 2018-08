Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.08.2018/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktionäre dürften sich verwundert die Augen reiben. Bei einer Aktie, die einmal als Witwen- und Waisenpapier mit vergleichsweise stabiler Wertentwicklung gegolten habe, sei Feuer unterm Dach. Drohende hohe Geldstrafen im Zusammenhang mit Glyphosat würden für Panik unter den Anteilseignern sorgen. 76,03 Euro sei der jüngste Tiefpunkt der Aktie gewesen. Das sei ein Verlust um rund 20 Prozent binnen weniger Tage.Neuinvestoren sollten in jedem Fall abwarten, auch wenn Analysten zum Kauf raten würden. Die Erholung am Freitag mit einem Plus von 1,8 Prozent sei eine Reaktion auf die starken Verkäufe und damit rein technischer Natur gewesen. Neben fundamentalen Aspekten, die zurzeit aber äußerst unsicher seien, könne auch ein Blick auf den Chart helfen, um Chancen und Risiken einzuschätzen. Als Worst-Case-Szenario würde sich aus dem Monatschart ein Durchrauschen bis hinunter auf 59,50 Euro, dem Hoch des Jahres 2011, ableiten lassen. Dies wäre der Fall, wenn der Bereich um 76 Euro nachhaltig und dauerhaft unterschritten würde.Wahrscheinlicher sei in den kommenden Wochen eine Seitwärtsbewegung mit heftigen Schwankungen um den Bereich von 76 Euro. Wenn hier eine Stabilisierung gelingen sollte, liege das erste Kursziel aus technischer Sicht bei 90 Euro. Zur Eröffnung von weiterem Aufwärtspotenzial müsste eine fallende Abwärtstrendlinie, die momentan bei knapp 113 Euro verläuft, erobert werden. Vor Abschluss einer Bodenbildung um den Bereich von 76 Euro sollten langfristig orientierte Anleger sich an der Seitenlinie aufhalten. Wer an der Börse zu spät komme, den bestrafe der Markt, aber wer zu früh komme, für den falledie Strafe, sprich der Kursverlust, womöglich stärker aus, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Analyse vom 19.08.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: