Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,94 EUR -1,80% (21.06.2021, 14:13)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

51,94 EUR -1,54% (21.06.2021, 14:03)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Für den DAX-Titel gehe es auch zu Wochenbeginn weiter in Richtung Süden. Das Papier sei Ende letzter Woche wegen der niedrigen Wirksamkeit des Corona-Vakzins des Partners CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U) unter Druck geraten. Nun sehe es für die Bayer-Aktie aus charttechnischer Sicht gefährlich aus.Anfang Juni hätten Bayer-Anleger noch aufatmen können. Nach Glyphosat-bedingten Kursverlusten habe die Aktie die massive Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei 51,50 Euro erfolgreich verteidigen können. Peu à peu habe sich der Kurs von dort aus wieder nach oben gekämpft.Nun sei jedoch der nächste Schock gefolgt. Der Partner CureVac habe vergangene Woche mit einer Wirksamkeit von 47 Prozent bei ihrem Corona-Impfstoff nicht überzeugen können. Der Wert sei daraufhin an der 100-Tage-Linie bei 53,50 Euro abgeprallt und habe bis an den zuvor getesteten GD200 zurückgesetzt.Sollte diese Marke nun unterschritten werden, wäre das ein starkes Verkaufssignal. Mit Rücksetzern bis an die 50-Euro-Marke, darunter bis an die horizontale Unterstützung bei 46,30 Euro, sei dann zu rechnen. Werde der GD200 jedoch erneut erfolgreich getestet, dürfte die Konsolidierung innerhalb der Range zwischen 51 und 57 Euro weitergehen.Anleger machen weiterhin einen Bogen um die Bayer-Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link