15.12.2021



46,44 EUR -0,08% (15.12.2021, 21:58)



DE000BAY0017



BAY001



BAYN



BAYZF



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Auf den Leverkusener Konzern könnte nach der umstrittenen Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto ein Kapitalanleger-Musterverfahren zukommen. Auf Antrag der Klägerin in diesem Verfahren gegen die Bayer werde ein genauer spezifizierter Musterverfahrensantrag im Bundesanzeiger bekannt gemacht, habe ein Sprecher des Landesgerichts Köln am Mittwoch bestätigt. Dies habe die 22. Zivilkammer bereits am 6. Dezember beschlossen (Aktenzeichen 22 O 251/20). Hintergrund seien Klagen von Anlegern, die von der auf solche Verfahren spezialisierten Kanzlei Tilp vertreten würden.Bayer weise die Anschuldigungen zurück: "Wir halten die Klagen wegen angeblich fehlerhafter Kapitalmarkt-Kommunikation im Zusammenhang mit der Monsanto-Akquisition für unbegründet." Die Übernahme des Saatgutherstellers sei v.a. wegen milliardenschwerer Glyphosat-Risiken umstritten.Dass es in diesem Fall zu einem sogenannten Kapitalanleger-Musterverfahren kommen könnte, sei schon länger bekannt. Solch ein Verfahren ähnele den in den USA üblichen Sammelklagen. Um nicht jede Klage in der im Grunde gleichen Sache einzeln verhandeln zu müssen, gebe es ein exemplarisches Verfahren.Beim Landgericht Köln sei eine Schadenersatzklage gegen Bayer schon Anfang 2021 anhängig gewesen. Die Zahl sei seither deutlich gestiegen. Die Rechtsanwaltskanzlei Tilp vertrete laut einer Auskunft vom Mittwoch mittlerweile 250 institutionelle Investoren und zahlreiche Privatanleger. Bis ein mögliches Kapitalanleger-Musterverfahren starten werde, könne allerdings noch viel Zeit vergehen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link