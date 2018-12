Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,77 EUR +0,42% (13.12.2018, 08:44)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

64,33 EUR (12.12.2018)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer: Erholung an entscheidender Unterstützung - ChartanalyseMit einem gewaltigen Abwärtsgap wurde bei den Aktien von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) im August der Bruch der wichtigen Haltemarken bei 88,81 und 86,03 EUR vollzogen und damit der übergeordnete Abwärtstrend mit deutlich steigender Dynamik fortgesetzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach diesem Verkaufssignal habe der Wert bis an die Unterstützung bei 71,00 EUR zurückgesetzt, die von den Bullen zunächst verteidigt worden sei. Allerdings habe die daraufhin einsetzende Erholung bereits an der Widerstandsmarke bei 80,37 EUR gestoppt und die Aktien seien ab Anfang Oktober erneut in die Tiefe gerissen worden. In der Spitze sei der Wert bis an die zentrale mittelfristige Unterstützung bei 61,73 EUR gefallen, die in den letzten Tagen zum Austragungsort einer heftigen, stark volatilen Auseinandersetzung der Marktteilnehmer geworden sei. Doch seit der Ausbildung eines neuen Jahrestiefs bei 60,27 EUR habe sich eine leichte Erholung etablieren und den Wert wieder deutlich von der 61,73 EUR-Marke nach oben befördern können.Ausblick: Die Aktien von Bayer hätten bisher ein weitreichendes Verkaufssignal verhindert. Jetzt könnte sogar eine deutliche Erholung folgen.Die Long-Szenarien: Sollte der Wert auch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe der Barriere bei 64,83 EUR steigen, könnte der Konter der Bullen bis 69,40 EUR führen. Bei einem Anstieg über diese Hürde wäre bereits mit Zugewinnen bis 71,00 EUR zu rechnen. Dort sollte man sich jedoch auf einen Gegenangriff der Bären einstellen. Werde die Marke dagegen im weiteren Verlauf überschritten, wären Zugewinne bis 73,41 und 76,00 EUR möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: