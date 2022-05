Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

59,44 EUR +1,50% (10.05.2022, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

58,72 EUR -1,90% (09.05.2022)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (10.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Am Dienstag habe auch das DAX-Unternehmen Bayer einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2022 gewährt. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis hätten die Leverkusener deutlich zulegen können. Trotz mehrerer globaler Krisen halte der Pharma- und Agrochemie-Konzern an seinen Planzahlen für 2022 fest.Der Umsatz sei im ersten Quartal um 14,3 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro gestiegen. Analysten hätten indes im Vorfeld mit 13,6 Milliarden Euro gerechnet. Auch beim EBITDA liege Bayer deutlich über der Prognose von 4,53 Milliarden Euro.CEO Werner Baumann berichte von einem "sehr gutes Umsatz- und Ergebniswachstum". "Vor allem unser Agrargeschäft hat erheblich zugelegt", so der Manager. "Für den weiteren Jahresverlauf sind wir trotz der hohen Unsicherheit, unter anderem in Bezug auf die Stabilität der Lieferketten und der Energieversorgung, zuversichtlich und bestätigen die im März veröffentlichte währungsbereinigte Prognose für das Gesamtjahr."Trotz der erfreulichen operativen Entwicklung rät "Der Aktionär" weiter von einem Einstieg beim DAX-Titel ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zu groß seien immer noch die Risiken, die von den US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten ausgehen würden. (Analyse vom 10.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: