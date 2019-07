Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern habe mit den Zahlen zum zweiten Quartal enttäuscht. Sowohl beim Umsatz als auch EBITDA habe Bayer die Schätzungen klar verfehlt. Zwar werde der DAX-Konzern die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigen, diese sei aber "zunehmend ambitioniert". Hinzu komme die massive Steigerung der Glyphosat-Klagen in den USA: Per 11. Juli seien dem von Bayer erworbenen US-Saatgutunternehmen Monsanto 18.400 Klagen zugestellt worden.Bayer kämpfe weiter mit einem schwierigen Marktumfeld in der Sparte Crop Science und der Glyphosat-Problematik in den USA. Die Aktie dürfte im heutigen Handel zurückfallen. Die nächsten Unterstützungen lägen im Bereich von 58,10 Euro (Juli-Tief) und 56 Euro. Würden auch diese Marken nicht halten, könnten die Bayer-Aktie das Mehrjahrestief bei 52,02 Euro testen. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung und rate weiter von einem langfristig angelegten Engagement auf der Long-Seite ab, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2019)