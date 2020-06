Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

70,14 EUR +0,21% (25.06.2020, 11:14)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

69,74 EUR -6,39% (25.06.2020, 11:29)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.06.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 64 auf 78 Euro.Mit den jetzt erzielten Vergleichen könne der Leverkusener Konzern die wesentlichen Monsanto-Verfahrenskomplexe beilegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das von Bayer verfolgte Ziel, eine wirtschaftlich akzeptable Lösung zu finden und weitreichende Sicherheit zu erlangen, dass ein Schlussstrich unter die Verfahren gezogen werden könne, dürfte somit erreicht sein. Da sich zuletzt bereits abgezeichnet habe, dass ein Vergleich in greifbare Nähe gerückt sei, und die vereinbarten Zahlungen auch im Rahmen der Markterwartungen lägen, werde sich die unmittelbare Kursreaktion der Bayer-Aktie in Grenzen halten. Längerfristig sollte sich die erzielte Einigung allerdings positiv auswirken, ermögliche sie doch jetzt wieder stärker die Fokussierung auf das eigentliche Geschäft und nehme dem Kurs die Belastung möglicher langwieriger Gerichtsverfahren mit ungewissem Ausgang.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hebt daher sein Kursziel von 64 auf 78 Euro an und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie. (Analyse vom 25.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: