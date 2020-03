Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,685 EUR +1,22% (19.03.2020, 11:03)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Einigung mit Glyphosat-Klägern immer näher - AktienanalyseBei Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) tut sich eine interessante Sondersituation auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Aktie sei erstmals seit 2011 wieder unter 50 Euro gefallen. Selbst zum Höhepunkt des Glyphosat-Skandals vor knapp einem Jahr seien Anleger bereit gewesen, mehr hinzulegen. Dabei stehe der Pharma- und Agrarchemiekonzern im Zusammenhang mit der Klagewelle wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat vor einem Durchbruch.Das Unternehmen habe sich mit sechs Anwaltskanzleien, die im Auftrag Zehntausender Kläger verhandelt hätten, auf einen Vergleichsentwurf geeinigt, habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider geschrieben. Der Kompromiss sehe eine Zahlung im Bereich von zehn Mrd. Dollar vor. Bayer habe erklärt, dass die Verhandlungen andauern und keine Spekulationen kommentiert würden. Käme es zu einer Einigung, wäre das ein Befreiungsschlag.Zur Erinnerung: Bayer habe sich 2018 mit dem über 60 Mrd. Dollar teuren Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto enorme Rechtsrisiken aufgeladen. Zuletzt sei Bayer mit rund 48.600 US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken von Monsanto-Produkten mit dem Wirkstoff Glyphosat konfrontiert gewesen. Die Klagewelle habe den DAX-Konzern stark unter Druck gebracht. Sollte es nun zu einem Vergleich kommen, dürfte die Bayer-Aktie die 50-Euro-Marke deutlich hinter sich lassen - zumal Bayer mit dem Wirkstoff Choloroquin, der früher in einem Malaria-Mittel zum Einsatz gekommen sei, auch noch einen Hoffnungsträger im Kampf gegen das Coronavirus im Köcher habe. (Ausgabe 11/2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:48,035 EUR -2,94% (19.03.2020, 11:18)