Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (01.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Im Rahmen des Future of Farming Dialogue 2019 habe Bayer mit Landwirten, Wissenschaftlern, führenden Branchenexperten, Journalisten und anderen Stakeholdern über die Zukunft der Landwirtschaft diskutiert. Bei der Veranstaltung habe Liam Condon, Bayer-Vorstandsmitglied und Leiter der Division Crop Science, drei ehrgeizige Ziele verkündet. Damit solle den "drängendsten Herausforderungen unserer Welt bis 2030" begegnet werden.Wie Bayer angekündigt habe, sollten in den kommenden zehn Jahren mehr als 25 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung bei Crop Science fließen. Eine Menge Holz! Doch damit nicht genug: Nach Meinung des "Aktionär" müsse Bayer auch in die Pharma-Sparte massiv investieren. Langfristig gelte es, mögliche Umsatzeinbußen bei den Top-Sellern Xarelto und Eylea zu kompensieren.Bei allen Investitionen, die Bayer tätigen wolle, dürfe das Unternehmen nicht die hohe Nettoverschuldung aus den Augen verlieren. Diese sei durch die Übernahme von Monsanto in die Höhe geschnellt. Apropos Monsanto: Welche Kosten in Bezug auf die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten auf den Konzern zukämen, stehe weiter in den Sternen.Die Bayer-Aktie bleibt höchstens eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Langfristig ausgerichtete Anleger sollten die Papiere vorerst weiter meiden. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: