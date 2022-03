Börsenplätze Bayer-Aktie:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Gute Zahlen, ein erfreulicher Ausblick auf das laufende Jahr, positive Analysteneinschätzungen und ein bärenstarker Chart: Bei Bayer stimme derzeit die Chemie. Zu diesem Entschluss würden auch die Experten von Jefferies und der Schweizer Großbank UBS kommen, die sich für den Kauf des DAX-Titels aussprechen würden.Das Analysehaus Jefferies habe Bayer mit "buy" und einem Kursziel von 64 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Fundamentaldaten für den Agrarbereich hätten sich verbessert, die Preisentwicklung dürfte folgen und die Entwicklung der Wechselkurse sollte deutlichen Rückenwind liefern, habe Analyst Charlie Bentley geschrieben.Er sei daher trotz der Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg sowie Veräußerungen positiv gestimmt für das operative Ergebnis für 2024. Zudem habe er auf den deutlichen Bewertungsabschlag der Aktie im Vergleich zu den Konkurrenten verwiesen.Auch die UBS rate zum Kauf der Bayer-Aktie, das Kursziel werde sogar auf satte 90 Euro beziffert. Die Einschätzung stamme aus einer Branchenstudie zum Chemiesektor von Analyst Andrew Stott.Bei der Bayer-Aktie passe derzeit alles zusammen. Dennoch mahne DER AKTIONÄR weiter zur Vorsicht. Noch immer sind die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA nicht in Gänze vom Tisch - Anleger sollten das Risiko nach wie vor nicht eingehen und an der Seitenlinie bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link