Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Bayer habe viele Baustellen. Das Stakeholder-Mapping-Projekt von Monsanto, die neuen Vorwürfe aus Indien und natürlich die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA würden das Management und den Kurs der Aktie zusetzen. In Sachen Glyphosat-Prozesse gebe es nun Bewegung - ein US-Richter dränge auf den Versuch einer gütlichen Einigung.Der zuständige Richter Vince Chhabria, bei dem mehrere hundert Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern gebündelt seien, habe auf vorläufiger Basis den angesehenen Mediator Kenneth Feinberg bestellt, wie aus Unterlagen hervorgehe.Er solle Gespräche zwischen Bayer und den Anwälten von Klägern über einen möglichen Vergleich leiten. Beide Seiten müssten Feinberg, der allerdings noch nicht zu 100 Prozent verpflichtet sei, nun binnen zwei Wochen treffen. Ob Bayer diesen Schritt gehe?Dass Chhabria die Einschaltung eines Mediators fordere, sei nicht neu. Bereits Mitte April habe sich der Richter für die Einschaltung eines Mediators eingesetzt. Kurz davor habe Bayer den zweiten Glyphosat-Prozess verloren. Auch der dritte sei wenig später zu Ungunsten der Leverkusener ausgegangen.Bayer müsse sich schleunigst einen Fahrplan überlegen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen und die Glyphosat-Risiken in den USA einzudämmen.Vorher sollten Anleger einen Bogen um Long-Positionen machen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)Mit Material von dpa-AFX