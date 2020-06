Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

69,99 EUR -3,60% (24.06.2020, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (25.06.2020/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - Bayer: Ausbruch gelungen - ChartanalyseGestern gab es nach Börsenschluss Meldungen, wonach Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) einen Vergleich wegen der Glyphosat-Prozesse geschlossen hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit dürften ca. 75% aller Verfahren für eine Summe von 10,1 Mrd. bis 10,9 MRD. USD erledigt sein. Die Bayer-Aktie befinde sich seit einem Tief bei 44,85 EUR vom 16. März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am Dienstag sei sogar der Ausbruch über den Widerstand bei 70,35 EUR gelungen.Damit sei die Aufwärtsbewegung in der Bayer-Aktie intakt. Das nächste Ziel dürfte das Jahreshoch bei 78,34 EUR sein. Ein Ausbruch darüber würde Platz in Richtung 88,81 EUR eröffnen. Sollte der Wert allerdings doch wieder stabil unter 70,35 EUR zurücksetzen, müsste mit einer mehrtägigen Konsolidierung in Richtung 63,04 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 25.06.2020)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:74,11 EUR -0,05% (25.06.2020, 08:40)