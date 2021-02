Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

55,22 EUR +0,02% (16.02.2021, 08:47)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,81 EUR +1,59% (15.02.2021, 17:35)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Nach dem Einstieg in die Produktion eines Corona-Impfstoffes rechne Bayer im Dezember mit ersten Lieferungen. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir noch vor Jahresende - wenn alles gut geht - auch die ersten Impfstoffe sogar ausliefern können", habe Bayer-Chef Werner Baumann am Montag in Wuppertal gesagt, nachdem er Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) den Standort gezeigt habe. Vor zwei Wochen habe Bayer gemeldet, einen Teil der Herstellung des vom Tübinger Unternehmen CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U) entwickelten Vakzins zu übernehmen.Wegen der Beschaffung und Validierung von Geräten sowie aufwendiger Qualifizierungsstudien dauere es noch einige Monate, bis die Bayer-Anlage startklar sei - hergestellt werde in einem "Reinraum", in dem selbst kleinste Verschmutzungen verhindert werden müssten. Eine zweistellige Zahl von Arbeitsplätzen solle neu aufgebaut werden. Es wäre das erste Mal, dass Bayer einen Impfstoff herstelle.Laschet habe die Bedeutung der heimischen Pharmaindustrie betont und gefordert, sie in einem positiveren Licht zu sehen. "Es hat sich in den letzten Jahre so eingebürgert, dass man immer auf die Pharmaindustrie schimpft", habe er gesagt. "Unser Ziel muss sein, dass Deutschland wieder der Spitzenstandort für Pharmatechnologie wird."Für den CureVac-Impfstoff laufe aktuell noch die Phase-III-Studie - die Daten dieser Studie seien nötig für grünes Licht von den Behörden. "Angepeilt wird eine Zulassung im zweiten Quartal", habe Bayer-Pharmavorstand Stefan Oelrich gesagt. "Genaueres können wir Ihnen erst sagen, sobald die Daten vorliegen." Die ersten Chargen sollten woanders produziert werden, im Dezember könnte Bayer einsteigen - 2022 wolle der Konzern 160 Millionen Impfdosen herstellen.Daher sollten Anleger unverändert einen Bogen um die Bayer-Aktie machen, auch wenn sich zuletzt die Charttechnik verbessert hat, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link