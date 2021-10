Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,85 EUR +0,02% (15.10.2021, 09:26)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

47,80 EUR +0,04% (15.10.2021, 09:12)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Bayer-Aktie habe am Montag den höchsten Stand seit Anfang August erreicht, dann aber schnell wieder rund 5% oder 2,5 Mrd. Euro an Börsenwert verloren. Der Grund: In den USA empfehle ein Expertengremium Menschen über 60 Jahren nicht länger die tägliche Einnahme von Aspirin Cardio, um das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls zu reduzieren. Die Entscheidung der von der US-Regierung ernannten unabhängigen Experten zur Prävention von Krankheiten (USPSTF) stelle eine Kehrtwende in der US-Medizin dar: Die Einnahme von Aspirin sei in den USA weitverbreitet, weil es blutverdünnend wirke und somit gefährlichen Thrombosen vorbeugen könne.Studien würden diese Empfehlungen mittlerweile jedoch in Frage stellen. Auch die Experten hätten auf Hinweise verwiesen, wonach das Risiko von inneren Blutungen, insbesondere im Gehirn oder im Darm, bei regelmäßiger Einnahme von Aspirin mit dem Alter zunehmen solle.Die neuen Empfehlungen seien aber noch nicht endgültig. Sie würden bis Anfang November öffentlich zur Diskussion stehen. Von der Kehrtwende nicht betroffen sei zudem die bisherige Empfehlung für Patienten, die Aspirin nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt einnehmen würden.Bayer sehe sich von der Debatte nicht tangiert: In den USA biete der DSAX-Konzern die zur Herzinfarktprophylaxe eingesetzte Variante des niedrig dosierten Aspirin Cardio nicht selbst an, sondern nur das Schmerzmittel selbst, wie ein Sprecher gesagt habe.(Mit Material von Bloomberg)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link