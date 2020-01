Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

75,76 EUR -0,08% (21.01.2020, 14:41)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das US-Justizministerium habe zusammen mit der US-Umweltbehörde EPA, die Roundup als nicht-gesundheitsschädlich einschätze, ein Gericht in San Francisco dazu aufgefordert, das im März 2019 gegen Bayer erlassene Schadensersatzurteil (25,3 Mio. USD) aufzuheben. Bayer sei bisher in drei Prozessen zu insgesamt 190 Mio. USD Schadenersatz verurteilt worden. Laut Aussage eines Bayer-Sprechers sei die Anzahl der Glyphosat-Klagen in den letzten drei Monaten zwar weiter gestiegen, bewege sich aber deutlich unter 50.000 (per 11.10.2019: 42.700). Somit habe die Wachstumsdynamik an Klagen abgenommen, was Gottschalt positiv werte. Zudem zeige sich Mediator Feinberg, der die Zahl der Klagen gegen Bayer auf 75.000 bis 85.000 beziffere, "vorsichtig optimistisch", dass eine Einigung bezüglich Glyphosat bis zur Vorlage des Geschäftsberichts von Bayer (am 27.02.) erzielt werden könne. Insgesamt sehen Gottschalt die Chancen auf einen Vergleich gestiegen, was wiederum die Chancen auf geringere Schadenersatzzahlungen für Bayer - als bisher von ihm unterstellt - erhöht.Auf Basis seines Discounted-Cashflow-Modells (niedrigere Schadensersatzzahlungen (15 (bisher: 21) Mrd. Euro); niedrigeres Beta) hat Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, für die Bayer-Aktie ein neues Kursziel von 81,00 (alt: 61,00) Euro ermittelt. Damit verfüge die Aktie nun über ein Aufwärtspotenzial. Sein Rating für die Bayer-Aktie laute neu "halten" (alt: "verkaufen"). (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:75,70 EUR +0,26% (21.01.2020, 14:28)