Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (22.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Prostatakrebs-Mittel Nubeqa (Darolutamid) solle in den kommenden Jahren bei Bayer zum Kassenschlager avancieren und drohende wegbrechende Einnahmen der Top-Seller Xarelto und Eylea kompensieren. Die Leverkusener würden ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 3 Milliarden Euro erwarten. Auch Erlöse aus China sollten dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.Bayer wolle seinen Hoffnungsträger Nubeqa gegen Prostatakrebs in China bei einer weiteren Patientengruppe einsetzen. Bei der chinesischen Arzneimittelbehörde NMPA sei ein Antrag zur Zulassung des Wirkstoffs Darolutamid in Kombination mit der Chemotherapie Docetaxel bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) eingereicht worden, so der DAX -Konzern.Der Antrag fuße auf Mitte Februar veröffentlichten Studiendaten, infolge derer Bayer bereits die mittelfristigen Umsatzerwartungen an das Medikament angehoben habe. Seither kalkuliere Bayer mit einem Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Ursprünglich habe der Konzern mehr als eine Milliarde Euro erwartet.Bayer habe zuletzt mit zahlreichen guten News aus der Pharma-Division punkten können. Darüber hinaus spiele das aktuelle Markt- und Preisumfeld im Bereich der Agrochemie dem Unternehmen in die Karten. Allerdings sollten Anleger immer noch die ungelösten Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten im Auge behalten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link