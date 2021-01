Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

54,12 EUR +0,78% (21.01.2021, 10:13)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (21.01.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Aktie von Börsianern wiederentdeckt: - AktienanalyseDie Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wurde vom Corona-Fieber infiziert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Anfang Januar habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern mit der Biotechfirma CureVac einen Kooperations- und Servicevertrag geschlossen. CureVac arbeite an der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes, für den Mitte Dezember die zulassungsrelevante klinische Phase-III-Studie begonnen habe. Mit ersten Ergebnissen rechne CureVac Ende des ersten Quartals 2021. Für den Fall einer Zulassung habe sich die EU-Kommission für die EU-Staaten 405 Mio. Dosen gesichert. Bayer solle nun bei aufwendigen Arbeiten für die Zulassung und für die dafür nötige Studie mithelfen. Nun erwäge Bayer auch in die Produktion einzusteigen."Wir diskutieren mit CureVac und auch mit der Politik und den Behörden, was gemacht werden kann", habe CEO Werner Baumann zur "Welt am Sonntag" gesagt. "Mit unserem Produktionsnetzwerk in Deutschland und den USA sowie dem entsprechenden zeitlichen Vorlauf wären wir grundsätzlich in der Lage, Impfstoff in größeren Mengen zu produzieren. Dies prüfen wir gerade unter Hochdruck." Dabei gehe es nicht primär um finanzielle Überlegungen, sondern darum, "den Impfstoff so schnell wie möglich verfügbar zu machen".Die Corona-News hätten sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Bayer-Aktie von den Börsianern wiederentdeckt worden sei. Dazu kämen positive Perspektiven für die Landwirtschaft. Analysten zufolge dürften diese daher 2021 bereit sein, mehr Geld für Dünger und höherwertiges Saatgut auszugeben. Auch die Zukunftsaussichten des Geschäfts mit Gen- und Zelltherapien würden am Markt positiv gesehen. (Ausgabe 2/2021)Börsenplätze Bayer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:54,11 EUR +0,48% (21.01.2021, 10:28)