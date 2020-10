Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (02.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer wolle noch mehr sparen und schließe dabei auch einen weiteren Arbeitsplatzabbau nicht aus. Diese habe das Unternehmen am Mittwochabend angekündigt. Gleichzeitig schaue der DAX-Konzern mit Vorsicht auf das kommende Jahr. An der Börse sei es für die Bayer-Aktie am Donnerstag nach den Nachrichten und dem mauen Ausblick kräftig nach unten gegangen. Und auch am heutigen Freitag müsse das Papier weitere Verluste hinnehmen. Mit einem Minus von 1,7 Prozent auf 45,56 Euro gehöre die Aktie am frühen Freitagvormittag zu den fünf größten Verlierern des Tages im DAX.Die Analysten hätten in einer ersten Reaktion ihre Kursziele kräftig zusammengestrichen. Die US-Bank Citigroup habe Bayer nach dem mauen Ausblick von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 87,00 auf 51,50 Euro gekappt. Seine bisherige Kaufempfehlung habe auf der Bewertung und auf der Hoffnung einer nahenden Lösung im Glyphosat-Rechtsstreit basiert, doch er habe sich getäuscht, habe Analyst Peter Verdult in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Die vom Pharma- und Agrarchemiekonzern veröffentlichten Prognosen hätten nun Kürzungen der durchschnittlichen Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie von vier Prozent für 2020 und bis zu 15 Prozent für 2021/22 sowie eine Dividendenkürzung auf unter zwei Euro je Aktie impliziert. Die Sorgen mit Blick auf die langfristigen Wachstums- und Margenaussichten im CropScience- und Pharmageschäft nähmen zu.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe das Kursziel für Bayer nach vorsichtigen Unternehmensaussagen für 2021 von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Sein neues Ziel für die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns trage niedrigeren Erträgen im Agrargeschäft sowie geringeren Dividenden Rechnung, habe Analyst Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Durch den jüngsten Kurseinbruch nähere sich die Aktie von Bayer stark dem wichtigen Support bei 44,86 Euro an. Diesen gelte es unbedingt zu verteidigen. Ansonsten würde neuer deutlicher Verkaufsdruck aufkommen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link