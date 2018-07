Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (19.07.2018/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Die letzte Chance der Bullen - ChartanalyseBei den Aktien von Bayer dominiert seit dem Jahr 2015 ein übergeordneter Abwärtstrend, der auch durch eine Bärenmarktrally im Vorjahr nicht neutralisiert werden konnte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausgehend vom damaligen Jahreshoch bei 123,90 EUR sei der Wert in den Folgemonaten bis an den Bereich des Ausgangspunkts der Erholung bei 86,03 EUR eingebrochen. Damit sei auch der wichtige Support bei 103,70 EUR unterschritten worden, an den die Aktien ab April im Rahmen eines bearishen Pullbacks angestiegen seien. Knapp oberhalb der Marke sei diese Erholung verebbt und die Aktien seien wieder in eine Talfahrt übergegangen. In ihrem Verlauf sei zuletzt auch die Haltemarke bei 94,53 EUR unterschritten und damit dieChance auf eine Fortsetzung des Anstiegs zunichte gemacht worden.Ausblick: Die Aktien von Bayer würden weiterhin auf ihr bisheriges Jahrestief zusteuern. Dort hätten die Bullen noch einmal die Gelegenheit, ein mittelfristiges Verkaufssignal zu verhindern.Die Short-Szenarien: Unterhalb von 96,46 EUR sei der Abwärtstrend intakt und dürfte bei einem Bruch der 91,94 EUR-Marke zu direkten Verlusten bis 88,81 EUR führen. Werde die Unterstützung nicht verteidigt, käme es zum Einbruch an die 86,03 EUR-Marke. Unterhalb dieser markanten Unterstützung seien weitere Verluste bis 82,00 EUR zu erwarten, ehe eine erste deutliche Erholung einsetzen sollte. Werde die Zielmarke im Anschluss allerdings ebenfalls unterschritten, müsste man sich bereits auf mittelfristige Abgaben bis 76,00 EUR einstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: