Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (22.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Die Aktie von Bayer komme weiter nicht in die Gänge. Die jüngste Aufwärtsbewegung habe im Bereich der 200-Tage-Linie vorerst ihr Ende gefunden. Seitdem habe das Papier wieder deutlich nachgegeben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sehe dies aber als Kaufchance.Goldman Sachs habe das Kursziel für Bayer von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Nach dem dritten Quartal der europäischen Pharmaunternehmen habe Analyst Keyur Parekh seine Schätzungen an die aktuellen Wachstumsaussichten angepasst. Dies habe er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Im Vergleich zum aktuellen Kurs entspreche dies einer Kurschance von rund 58 Prozent.Wesentlich kritischer habe sich hier zuletzt die britische Investmentbank Barclays geäußert. Sie habe die Einstufung für Bayer auf "equal weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Emily Field habe zuletzt ihr Bewertungsmodell nach den vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zum Medikament Kerendia aktualisiert. Ihr Kursziel behalte sie bei, bis sich das Oberste Gericht in den USA zum Thema Glyphosat geäußert habe.In der vergangenen Woche habe Bayer mit einer strategischen Partnerschaft mit Microsoft auf sich aufmerksam gemacht. Ziel sei es, die Digitalisierung der Wertschöpfungskette für Lebensmittel voranzubringen. Es sollten dabei neue Cloud-basierte digitale Tools und Lösungen für die Landwirtschaft und angrenzende Branchen entwickelt werden, heiße es in einer Mitteilung von Bayer.Anleger sollten die Aktie meiden, auch das Chartbild sieht wenig einladend aus, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link