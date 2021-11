Börsenplätze Bayer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

49,85 EUR -0,76% (17.11.2021, 14:29)



XETRA-Aktienkurs Bayer-Aktie:

49,795 EUR -0,65% (17.11.2021, 14:15)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



NASDAQ OTC-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (17.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel tue sich weiter schwer mit einer nachhaltigen Erholung. Im Wochenverlauf verliere die Bayer-Aktie weiter und sei nun auch unter die psychologisch wichtige 50-Euro-Marke gerutscht. Auch die Experten der Barclays Bank würden wenig Kursfantasie in ihrer neuen Studie zulassen.Die britische Investmentbank Barclays habe das Rating für die Bayer-Aktie auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Emily Field habe in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell nach den vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zum Medikament Kerendia aktualisiert. Ihr Kursziel habe sie beibehalten, bis sich das Oberste Gericht in den USA zum Thema Glyphosat geäußert habe.Damit werde wieder einmal deutlich, wie sehr die Rechtsstreitigkeit rund um den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat die Analysten besorgen würden. Zudem befinde sich die Bayer-Aktie bei dem angestrebten Kursziel von rund 50 Euro und lasse somit keinen Spielraum für weitere Kurssteigerungen.Auch wenn sich der Pharma-Titel in den vergangenen Wochen erholt habe, scheine die Luft nun wieder raus zu sein. Technisch begrenze der Abwärtstrend und der GD200 die weitere Erholung und gleichzeitig würden die juristischen Risiken schwer kalkulierbar bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link