Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,75 EUR -4,80% (30.07.2019, 15:23)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

56,61 EUR -4,58% (30.07.2019, 15:07)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (30.07.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) von 58 auf 56 Euro.Der Leverkusener Konzern befinde sich nach dem ersten Halbjahr operativ auf Kurs, die Ziele für 2019 zu erreichen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diese würden jedoch angesichts eines witterungsbedingt schwieriger gewordenen Umfelds für die Sparte Crop Science zunehmend als ambitioniert gelten. Hauptbelastungsfaktor für den Kurs der Bayer-Aktie bleibe allerdings der Themenkomplex Glyphosat. Hier habe es zwar mit der Reduzierung der zu leistenden Schadenersatzzahlungen eine gewisse Erleichterung gegeben, die eigentlichen Urteile seien aber bestehen geblieben, und die Zahl der eingereichten Klagen habe sich noch einmal deutlich erhöht. Somit bleibe die Bayer-Aktie mit erheblichen Risiken belastet.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Bayer-Aktie mit einem von von 58 auf 56 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 30.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: