Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

62,25 EUR -0,35% (23.11.2018, 08:39)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten skeptischen Analysen hätten die Analysten in Bezug auf die Bayer-Aktie immer wieder die Bedeutung der Kumulationszone bei gut 60 EUR betont. Mittlerweile habe das Papier das hier befindliche Haltebündel aus zwei verschiedenen Fibonacci-Retracements (61,03/60,73 EUR), diversen Hochpunkten aus den Jahren 2007/2008/2010 und 2011 sowie der 200-Monats-Linie (akt. bei 61,09 EUR) ausgelotet. Auf diesem extrem langfristigen Durchschnitt habe der Titel zuletzt im September 2011 aufgesetzt, um von dort aus dann die bis April 2015 andauernde dynamische Kursrally zu starten. Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten die seit August rückläufigen Volumina betonen. Die neuen Verlaufstiefs seien also bei abnehmenden Umsätzen erreicht worden. Neben dieser fehlenden Volumenbestätigung sei der MACD zwar immer noch "short" positioniert, notiere aber auf einem historisch niedrigen Niveau. Deshalb würden die Chancen auf eine Stabilisierung der Bayer-Aktie steigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:62,23 EUR -0,59% (22.11.2018, 17:35)