Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

90,54 EUR -2,03% (03.04.2018, 11:20)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Letztlich haben einige Aufsichtsratsmitglieder Bayer-Aktien gekauft. So hat am 27.03.2018 Dr. Klaus Sturany ein Paket von rund 220 Aktien zum Kurs von 91,12 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 20.046,40 EUR entspricht. Am 26.03.2018 hat Werner Wenning 783, Michael Schmidt-Kießling 105, Prof. Dr. Wolfgang Plischke 705, Johanna W. (Hanneke) Faber 352, Dr. Thomas Elsner 370, Dr. Simone Bagel-Trah 352 und Dr. Paul Achleitner 158 Stücke zum Kurs von 90,83 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 71.117,31 EUR, 9.536,80 EUR, 64.032,82 EUR, 31.971,00 EUR, 33.605,88 EUR, 31.971,00 EUR und 14.350,62 EUR.Die EU sagt Ja zu Bayer und Monsanto, so Oliver Götz von der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Veröffentlichung vom 23.03.2018. Damit rücke die Megafusion einen großen Schritt näher. Bayers Vorstandsvorsitzender Werner Baumann feiere die Genehmigung als großen Erfolg. Dabei beginne erst jetzt das große Zittern. Nicht nur, weil auch das US-Justizministerium noch zustimmen müsse, sondern vor allem, da Bayer aus Wettbewerbsgründen einen hohen Preis für den Deal zahlen müsse. Insgesamt gebe Bayer nun also schon zirka 2,2 Milliarden Euro Jahresumsatz ab. Ursprünglich sei "nur" mit 1,6 Milliarden gerechnet worden. Allerdings müsste Bayer bei einem Scheitern des Deals zwei Milliarden an Monsanto zahlen, womit das "Ja" zu mehr Abgabe beim Umsatz freilich logisch sei.Die Fusion könne immer noch scheitern, was wohl ein sehr großes Loch in Bayers Zukunftsstrategie reißen würde. Und selbst wenn es klappe, der Preis, den Bayer bislang schon dafür habe zahlen müssen, sei hoch. Schließlich seien es nicht nur die an BASF abgegebenen Aktivitäten, die fehlen könnten. Auch der Anteilsverkauf an Covestro, das vor kurzem den Sprung in den DAX geschafft habe und hohe Gewinne erziele, könnte Bayer irgendwann noch ärgern. Mit dem Monsanto-Deal habe Bayer so ziemlich alles auf eine Karte gesetzt. Jetzt heiße es abwarten. Und dann: alles oder nichts, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag".Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:90,70 EUR -1,19% (03.04.2018, 11:06)