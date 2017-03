Börsenplätze Bayer-Aktie:



Kurzprofil Bayer AG:



Die Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (16.03.2017/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Pharmakonzern blickt zuversichtlich auf eine mögliche Genehmigung zur Monsanto-Übernahme - AktienanalyseDie Zahlen der Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) für das vergangene Geschäftsjahr können sich sehen lassen: das operative Ergebnis (EBITDA) wurde um 10,2 Prozent auf EUR 11,3 Mrd. gesteigert, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Weiterhin habe der Nettogewinn EUR 4,53 Mrd. betragen, was ebenfalls einer Steigerungsrate von 10,2 Prozent zum Vorjahr entspreche.Der Umsatz sei um ca. 1,48 Prozent auf insgesamt EUR 46,76 Mrd. gewachsen. Laut Vorstandsvorsitzendem Werner Baumann würden diese Zahlen die jeweiligen Höchststände in der 154 jährigen Firmengeschichte darstellen.Die geplante Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto werde unterdessen weiterhin von US-Behörden kartellrechtlich geprüft. Die Übernahme würde ein Volumen von USD 66 Mrd. plus Folgekosten umfassen und somit die bislang größte Auslandsakquisition eines deutschen Unternehmens bedeuten. Bayer erwarte eine Entscheidung noch vor Ablauf des Jahres.Es werde erwartet, dass die Übernahme bei den Kartellbehörden trotz dieses Volumens auf vergleichsweise geringen Widerstand stoße, da Monsanto vor allem in den Vereinigten Staaten präsent sei, während Bayer in Europa und Asien stark vertreten sei. Bei einzelnen Gütern wie Mais könnte es zu Überschneidungen und somit zu einer Monopolstellung kommen, welche aber wiederum durch entsprechende Anpassungen gelöst werden könnte.Auf der anderen Seite habe Bayer insgesamt 22 Millionen Stück seiner Covestro-Aktien und somit insgesamt 10,9 Prozent der Covestro-Anteile zu einem Gesamtwert von EUR 1,46 Mrd. veräußert. Somit reduziere der Pharmakonzern seinen Anteil an der Kunststoff-Tochter auf ca. 53 Prozent. Die Papiere seien zu einem Preis von EUR 66,50 an institutionelle Investoren verkauft worden. Bayer selbst habe die Covestro-Aktien im Jahr 2015 zu einem Eröffnungskurs von EUR 24,00 an den Markt gebracht. Mittelfristig plane man, Covestro komplett zu veräußern, so Bayer-CFO Joannes Dietsch.Die Bayer-Aktie stehe aktuell bei einem Kurs von EUR 107,05 bei einem durchschnittlichem Kursziel von EUR 111,92 (Bloomberg). Das KGV der letzten zwölf Monate betrage EUR 20,82 und die Marktkapitalisierung liege bei EUR 88,442 Mrd. Bei Bloomberg empfehlen 15 Analysten die Aktie zum Kauf, 13 raten zum Halten und zwei zum Verkauf, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 15.03.2017)