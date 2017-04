ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.04.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bayer-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Akienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) charttechnisch unter die Lupe.Das Ende der Tradingrange schiebe die Bayer-Aktie zusätzlich an. Gemeint sei die Seitwärtsphase der letzten gut zwei Monate, deren "bullishe" Auflösung die Fortsetzung der Anfang Dezember eingeleiteten Rally nahelege. Damit rücke ein Erreichen der im "Daily Trading" vom 27. Januar diskutierten Zielzone in Form der Kurslücke vom Jahresauftakt 2016 bei 113,30/115,10 EUR bzw. des 50%-Fibonacci-Retracements des gesamten Korrekturimpulses seit April 2015 (114,95 EUR) näher. Im genannten Zielbereich wäre zudem das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus dem zu Jahresbeginn vervollständigten Doppelboden abgearbeitet.Unter die Arme würden der Kursentwicklung auch die quantitativen Indikatoren greifen. Während der MACD ein neues Einstiegssignal habe generieren können, sei die im Verlauf der relativen Stärke nach Levy vorliegende Flagge inzwischen ebenfalls nach oben aufgelöst worden. Oberhalb der o. g. Anlaufzone wäre aus charttechnischer Sicht sogar Platz bis zu den horizontalen Barrieren bei rund 121 EUR. Als Stopp auf der Unterseite biete sich die obere Begrenzung der ehemaligen Tradingrange (knapp 109 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.04.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:113,45 EUR +0,71% (28.04.2017, 09:07)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:113,031 EUR +0,07% (28.04.2017, 09:22)