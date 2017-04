ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Kurzfristige Konsolidierung möglich - ChartanalyseDie Geschäftszahlen des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sind stark und sogar besser als erwartet ausgefallen - zudem erhöhte der Konzern seine Prognose für das Gesamtjahr, Anleger zeigen sich begeistert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aus charttechnischer Sicht zeige sich ein durchaus positives Chartbild seit Ausbildung eines nachhaltigen Bodens in der zweiten Jahreshälfte 2016, das Wertpapier habe sogar auf ein frisches 15-Monatshoch zulegen können und steuere zielstrebig weiter gen Norden. Dabei sei es nach Ausbildung des Doppelbodens um 83,45 Euro zum Jahreswechsel gelungen sogar einen mittelfristigen Abwärtstrend zu knacken und wie bereits am 4. Januar 2017 favorisierte in den Widerstandsbereich um 112,00 Euro anzusteigen. Nun würden die nächst höher gelegenen Widerstände aus Ende 2015 in den Fokus rücken und könnten getragen durch die festen Fundamentaldaten in den nächsten Monaten angesteuert werden. Insgesamt also gute Aussichten für mittelfristig orientierte Anleger.Mit Erreichen einer ersten größeren Zielmarke um 112,00 Euro könnte kurzfristig eine Konsolidierung in der Bayer-Aktie bevorstehen, übergeordnet könne jedoch ein erweiterter Kurszielbereich bei 118,50 Euro abgeleitet werden. Darüber hätte das Wertpapier sogar das Potenzial, bis an die Novemberhochs bei 127,25 Euro anzusteigen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 28.04.2017)Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:113,10 EUR +0,40% (28.04.2017, 17:15)Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:113,30 EUR +0,31% (28.04.2017, 17:29)