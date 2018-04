Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

93,20 EUR +0,62% (05.04.2018, 08:54)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

91,41 EUR (04.04.2018)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (05.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktie: Der Abwärtstrend bleibt intakt - ChartanalyseDer Kurs von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) stieg zwischen 2011 und 2015 um fast 200 Prozent bis auf das Allzeithoch bei 146,39 Euro an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Hierauf sei eine Abwärtstrendphase gefolgt, die im Mai 2016 einen Boden bei 83,45 Euro gefunden habe. Dort habe eine Konsolidierung begonnen, die den Wert im Hoch bis fast 100,00 Euro gebracht habe und im Verlauf zu Gewinnmitnahmen genutzt worden sei. In der Korrektur bis Oktober 2016 sei es zum Tiefpunkt bei 85,85 Euro gekommen und Ende 2016 sei im Zuge der einsetzenden Jahresendrally der fast zwei Jahre andauernde Abwärtstrend gebrochen worden. Mit einem kräftigen Aufwärtsimpuls habe Bayer am 27. April 2017 den Widerstand bei 109,00 Euro durchbrochen und zwei Monate später bei 123,60 Euro ein neues Jahreshoch erreicht.Im Juni 2017 sei die Aktie jedoch wieder eingebrochen. Danach habe ab Ende August 2017 eine erneute Erholung eingesetzt, die Mitte Oktober bei 120,00 Euro gestoppt worden sei. Seitdem gehe es wieder deutlich abwärts. Dabei sei das Wertpapier Ende März mit dem Verlaufstief bei 88,81 Euro auf den tiefsten Stand seit Dezember 2016 gefallen. Seitdem habe sich die Aktie bis auf den gestrigen Schlusskurs bei 91,41 Euro nur leicht erholt. Aus Sicht der Charttechnik bleibe der langfristige Abwärtstrend damit intakt.Die Long-Szenarien: Eröffne Bayer leicht im Plus, käme aus Sicht der Charttechnik ein Kauf bei einem Rücksetzer auf den gestrigen Schlusskurs bei 91,41 Euro, leicht oberhalb des Widerstands bei 93,00 Euro oder aber in der ersten Korrektur einer Aufwärtsbewegung infrage, und zwar circa 40 Prozent unterhalb des letzten Hochs. Werde hingegen im Minus eröffnet, sollte nach den Regeln der technischen Analyse eine Platzierung entweder bei einem Abprall von der Unterstützung bei 90,00 Euro oder aber nach dem Bruch des Schlusskursniveaus ein guter Einstiegspunkt sein. Eine Gewinnmitnahme könnte rund 3,20 Euro oberhalb des jeweiligen Tagestiefs geplant werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: