Bayer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 127 outperform Bernstein Research Jeremy Redenius 26.03.2018 111 buy Commerzbank Daniel Wendorff 23.03.2018 102 halten Independent Research Bernhard Weininger 22.03.2018 120 buy Deutsche Bank Tim Race 22.03.2018 120 buy UBS Michael Leuchten 22.03.2018 140 buy Baader Bank Markus Mayer 22.03.2018 125 buy Goldman Sachs Keyur Parekh 22.03.2018 104 hold Kepler Cheuvreux David Evans 16.03.2018 118 hold Berenberg Bank Alistair Campbell 12.03.2018 107 halten LBBW Ulle Wörner 09.03.2018 95 underweight Barclays Emmanuel Papadakis 09.03.2018 - kaufen DZ BANK Peter Spengler 02.03.2018 105 buy S&P Capital IQ Ahmad Halim 02.03.2018 122 overweight JPMorgan Richard Vosser 02.03.2018 121 hold Warburg Research Ulrich Huwald 01.03.2018 100 halten NordLB Thorsten Strauß 28.02.2018 118 buy equinet AG Marietta Miemietz 28.02.2018

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (03.04.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) nach Vorlage der Geschäftsjahreszahlen 2017 zu? 140 oder 95 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Bayer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG hat am 28. Februar seine Geschäftsjahreszahlen 2017 veröffentlicht. Im Jahr 2017 habe Bayer operativ das Vorjahresniveau erreicht und sei strategisch gut vorangekommen, so der Konzern. "Auf dem Weg zur geplanten Übernahme von Monsanto haben wir große Fortschritte gemacht", so der Vorstandsvorsitzende Werner Baumann. Im operativen Geschäft sei Pharmaceuticals ein weiteres Rekordjahr gelungen. Bei Consumer Health seien Umsatz und Ergebnis zurückgegangen, was auch bei Crop Science der Fall gewesen sei. Animal Health habe Umsatz und Ergebnis erhöht. "Wir bleiben auf unsere Ziele fokussiert und sind von unserer langfristigen Perspektive überzeugt. Wir haben also allen Grund, optimistisch nach vorne zu schauen", so Baumann.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Bayer-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Markus Mayer. Der Aktienanalyst der Baader Bank hat am 22.03. das Rating für die Bayer-Aktie nach dem Ok der EU-Kommission zur Monsanto-Übernahme auf "buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der DAX-Titel befinde sich auf der "Top Pick"-Liste des Analysehauses. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch die US-Behörden dem Zukauf zustimmen würden, sei sehr hoch, so Mayer. Die Fusion mit Monsanto dürfte stark zur Ergebnisentwicklung beitragen.Hingegen hat Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, am 09.03. nach Zahlen das Kursziel für die Bayer-Aktie von 120 auf 107 Euro gesenkt, Im Geschäftsjahr 2017 habe der Umsatz bei 35,0 Mrd. EUR stagniert, so der Analyst. Leicht höhere Absatzmengen (2%) seien durch negative Preis- und Währungseffekte aufgezehrt worden. Das bereinigte EBITDA habe mit 9,3 Mrd. EUR minimal unter dem Vorjahreswert (Marge: 26,5%, 2016: 26,7%) gelegen. Der adj. Gewinn je Aktie sei um 1% auf 6,74 EUR gestiegen. Die Segmententwicklung sei gemischt ausgefallen. Aufgrund der durchwachsenen Aussichten für 2018 habe Wörner trotz der positiven mittelfristigen Aussichten seine Halteempfehlung für die Bayer-Aktie bestätigt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Bayer-Aktie?