Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,015 EUR +0,24% (23.11.2020, 13:13)



Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

48,155 EUR +0,54% (23.11.2020, 12:58)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit rund 104.000 Beschäftigten einen Umsatz von 43,5 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (23.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bayer-Aktie befinde sich seit über fünf Jahren in einer Abwärtsbewegung und habe dabei am 30. Oktober auf ein Tief bei 39,91 Euro zurückgesetzt. Mit diesem Tief habe der Wert die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung seit 2015 unterschritten. Inzwischen habe sich die Lage zumindest charttechnisch wieder aufgehellt. Fundamental würden jedoch die übergeordneten Probleme nach wie vor wie ein Damoklesschwert über der Aktie schweben.In der großen und wichtigen Agrarsparte würden sich nämlich die Probleme häufen. Da die Geschäfte mit Pflanzenschutzmitteln und Saatgut schlechter als erwartet laufen würden, habe der Leverkusener Konzern zuletzt dort mehr als neun Milliarden Euro abschreiben müssen. Der 57-Milliarden-Euro-Zukauf von Monsanto aus dem Jahr 2018 belaste die Bilanz. Und der anstehende Vergleich mit Zehntausenden US-Klägern wegen des Monsanto-Unkrautvernichters Glyphosat, bislang auf zehn Milliarden Dollar taxiert, werde wohl teurer als erwartet.Die Bayer-Aktie notiere im Plus bei rund 48 Euro und damit wie Freitag über der wichtigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 47,28 Euro verlaufe. Eine kurzfristige Aufwärtsbewegung bis zum Gap bei 52,85 sei wahrscheinlich. Denn: Aktien würden in der Regel dazu neigen, vorhandene Gaps zu schließen. Ein erneuter Rückfall unter die 50-Tage-Linie wäre charttechnisch ein Verkaufssignal.Die Bayer-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bayer-Aktie: