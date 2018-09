Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (13.09.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bayer: Der Abwärtstrend ist vollkommen intakt - AktienanalyseAufgrund des Glyphosat-Skandals hatten wir der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) nicht viel zugetraut, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Titel nach dem Kursverfall infolge des negativen Gerichtsurteils gegen die US-Tochter Mitte August zu einer scharfen Gegenbewegung angesetzt. Doch dann habe die Notiz wieder zu bröckeln begonnen. Nun hätten Bayer-Aktionäre den nächsten Rückschlag einstecken müssen: Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick fürs Gesamtjahr 2018 hätten enttäuscht. Im Zeitraum April bis Juni sei der Umsatz - erstmals inklusive Monsanto - um 8,8 Prozent auf 9,5 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen (EBITDA) sei um 3,9 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich seien 799 Mio. Euro hängen geblieben - rund ein Drittel weniger als vor einem Jahr.Wegen des Monsanto-Kaufs erwarte Bayer für 2018 nun einen Umsatz von mehr als 39 Mrd. Euro. Bisher habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern Erlöse von weniger als 35 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Beim EBITDA werde nun ein Plus im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich angepeilt, nachdem bisher mit einem leichten Rückgang gerechnet worden sei.Weil nun auch die 2019er-Prognosen sinken dürften, bleibt der Abwärtstrend des DAX-Titels intakt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2018)Börsenplätze Bayer-Aktie: