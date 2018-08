Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (20.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bayer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) unter die Lupe.Das Papier des Leverkusener Konzerns sei mit einem Minus von rund 16% im Wochenvergleich ganz klar der schwächste Wert im DAX gewesen. Grund des Kurseinbruchs der vergangenen Tage sei die Furcht vor Milliardenrisiken durch Glyphosat-Prozesse in den USA gewesen, nachdem ein Gericht einem Krebspatienten Schadenersatzzahlung in dreistelliger Millionenhöhe zugesprochen habe. Die Analysten der britischen Bank Barclays hätten durchgerechnet, was es für Bayer bedeuten würde, wenn es bei der Strafe bleiben würde und die übrigen zigtausend Klagen zu Glyphosat zu ähnlich hohen Strafzahlungen führen würden. Ergebnis: Rund 1,3 Billionen Euro.Auch wenn Bayer wohl keine 1,3 Bio. USD Strafe bezahlen werden müsse: Die Unsicherheit bleibe, die Aktie sei klar angeschlagen. "Der Aktionär" bleibe deswegen bei seiner bereits seit Monaten gültigen Empfehlung, bei der Bayer-Aktie außen vor zu bleiben und sich auf aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten aussichtsreichere Investments zu konzentrieren. Kurzfristig seien Erholungsbewegungen möglich, langfristig bleibe die Bayer-Aktie allerdings für den "Aktionär" ein Underperformer, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2018)Börsenplätze Bayer-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:80,80 EUR +3,06% (20.08.2018, 10:47)