Bayer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 123 buy Baader Bank Markus Mayer 09.08.2019 110 buy UBS Andrew Stott 24.09.2019 100 buy Citigroup Peter Verdult 20.09.2018 99 buy Commerzbank Daniel Wendorff 27.11.2018 96 buy equinet AG Dennis Berzhanin 27.11.2018 95 buy Merrill Lynch Sachin Jain 13.09.2019 90 outperform Sanford C. Bernstein & Co Gunther Zechmann 11.10.2019 90 kaufen LBBW Ulle Wörner 24.09.2018 90 neutral Exane BNP Paribas Luisa Hector 11.09.2018 85 overweight Barclays Emmanuel Papadakis 24.10.2019 82 overweight Morgan Stanley Joseph Lockey 16.09.2019 80 buy CFRA Wan Nurhayati 14.11.2018 77 buy Goldman Sachs Keyur Parekh 21.10.2019 77 hold Jefferies Ian Hilliker 13.11.2018 70 outperform Credit Suisse Trung Huynh 31.07.2019 70 hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 25.10.2019 70 hold Kepler Cheuvreux David Evans 27.06.2019 69 neutral J.P. Morgan Richard Vosser 28.10.2019 69 halten DZ BANK Peter Spengler 21.10.2019 67 hold Berenberg Sebastian Bray 30.07.2019 65 hold Société Générale Florent Cespedes 27.03.2019 65 verkaufen Independent Research Sven Diermeier 21.08.2019 64 halten Nord LB Thorsten Strauß 04.10.2019 63 hold HSBC Stephen McGarry 06.09.2019 61 hold Warburg Research Ulrich Huwald 07.10.2019

Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2018 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (28.10.2019/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) vor Bekanntgabe der Q3-Quartalszahlen 2019 zu? 123 oder 61 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Bayer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG wird am 30. Oktober 2019 seine Zahlen für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2019 bekannt geben.Die Charttechnik sendet vorerst positive Signale für die Bayer-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50, GD100 und GD200 wurden nach oben gekreuzt, was steigende Kurse der Bayer-Aktie erwarten lässt.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q3-Quartalszahlen zur Bayer-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Bayer-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Bayer-Aktie: