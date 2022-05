Kursziel

Bayer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 105 buy Baader Bank Markus Mayer 04.08.2020 96 buy UBS Michael Leuchten 19.05.2022 90 overweight Barclays Emily Field 10.05.2022 87 outperform Sanford C. Bernstein & Co Gunther Zechmann 25.05.2022 85 hold HSBC Stephen McGarry 25.06.2020 84 buy Goldman Sachs Keyur Parekh 11.05.2022 83 overweight Morgan Stanley James Quigley 25.04.2022 76 buy Berenberg Sebastian Bray 10.05.2022 75 buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 26.05.2022 75 kaufen DZ BANK Peter Spengler 11.05.2022 75 overweight J.P. Morgan Richard Vosser 11.05.2022 74 hold Warburg Research Ulrich Huwald 05.08.2021 70 buy Citigroup Peter Verdult 31.01.2021 70 buy Jefferies Chris Counihan 27.05.2022 68 buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 09.11.2021 62 neutral Credit Suisse Jo Walton 11.05.2022 62 neutral Merrill Lynch Sachin Jain 09.02.2021 59 hold Société Générale Florent Cespedes 11.03.2021

Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität.



Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de (31.05.2022/ac/a/d)





Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) nach Bekanntgabe der Q1-Zahlen 2022 zu? 105 oder 59 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Bayer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG hat am 10. Mai seine Zahlen für das 1. Quartal 2022 bekannt gegeben.Der Umsatz legte währungs- und portfoliobereinigt (wpb.) um 14,3% auf 14,639 Mrd. Euro zu. Das EBITDA vor Sondereinflüssen verbesserte sich um 27,5% auf 5,251 Mrd. Euro. Das EBIT zog um 36,6% auf 4,212 Mrd. Euro an. Darin enthalten waren per saldo Sondererträge in Höhe von 40 (Vorjahr: 15) Mio. Euro. Das Konzernergebnis legte um 57,5% auf 3,291 Mrd. Euro zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie aus fortzuführendem Geschäft stieg um 36,3% auf 3,53 Euro an. Der Free Cash Flow wurde um 63,2% auf minus 1,187 Mrd. Euro gesteigert. Die Nettofinanzverschuldung stieg zum 31. März 2022 gegenüber dem Jahresende 2021 um 4,2% auf 34,527 Mrd. Euro an.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Zahlen zur Bayer-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Bayer-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Bayer-Aktie: