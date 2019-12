ISIN BayWa-Aktie:

DE0005194062



WKN BayWa-Aktie:

519406



Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BYW6



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BayWa-Aktie:

BBWLF



Kurzprofil BayWa AG:



Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernkompetenzen Handel, Logistik sowie ergänzende Dienstleistungen in den Kernsegmenten Agrar, Bau und Energie. Hauptsitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Schwerpunkte der internationalen Aktivitäten liegen neben Europa in den USA und in Neuseeland.



Den größten Umsatz erzielt der Konzern mit der Land- und Ernährungswirtschaft. Er handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und erfasst und vermarktet pflanzliche Erzeugnisse vom Feld bis zur verarbeitenden Industrie. Über ihr geografisches Kerngebiet in Deutschland und Österreich hinaus agiert die BayWa heute international und zählt zu den 10 größten Agrarhändlern weltweit. Sie ist zudem größter Kernobstlieferant des deutschen Einzelhandels und über ihre neuseeländische Beteiligung Turners & Growers im globalen Obsthandel tätig. Die Sparte Technik vertreibt Maschinen und Geräte, Gebäude und Einrichtungen. Der hohe Serviceanspruch wird mit einem dichten Netz von Werkstätten garantiert.



Der Bereich Energie repräsentiert das zweite große Segment. Es umfasst zum einen den Handel mit Heizöl, Diesel, Holzpellets und Schmierstoffen sowie den Betrieb einer Vielzahl von Tankstellen: In Deutschland unter dem Namen BayWa und AVIA, in Österreich über die Konzernbeteiligung RWA unter dem Namen GENOL. Die zweite wichtige Säule ist der Bereich der erneuerbaren Energien: Das Unternehmen bündelt in der 100-prozentigen Beteiligung BayWa r.e GmbH mit Standorten in vielen europäischen Ländern und den USA seine gesamten Aktivitäten in den Geschäftsfeldern Windenergie, Solarenergie, Bioenergie und Geothermie.



Das Segment Bau umfasst im Wesentlichen den Baustoffhandel. Hier ist der BayWa Konzern die Nr. 2 in Deutschland und gehört zu den führenden Anbietern in Österreich. Bau & Gartenmärkte betreibt der Konzern vor allem über seine Beteiligung BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG. Im Baustoffhandel und bei Bau & Gartenmärkten ist die BayWa ein wichtiger Franchisegeber. (09.12.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - BayWa-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Agrar- und Handelskonzerns BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) unter die Lupe.Unser Depotwert BayWa gibt im Bereich der Erneuerbaren Energien weiter Gas: So befindet sich der Agrarhändler kurz vor dem Abschluss von Verhandlungen über die Aufnahme eines neuen Gesellschafters für die hundertprozentige Tochter BayWa r.e. renewable energy GmbH, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Im Rahmen eines Bieterverfahrens wolle die BayWa über eine Kapitalerhöhung bei der Tochtergesellschaft 49% der Anteile an einen Investor veräußern. Nach Aussagen des BayWa-Vorstands werde schon kurzfristig mit dem Abschluss des Bieterverfahrens gerechnet. Was den Börsianern dabei besonders gefalle: Die Bewertung, zu der der Deal abgeschlossen werden dürfte, solle über den ursprünglichen Erwartungen des BayWa-Managements liegen.Bereits bei Vorlage der Neunmonatszahlen Anfang November habe BayWa mit starken Zahlen im Energiesegment - und hier besonders bei den Erneuerbaren Energien - überzeugen können. Projektverkäufe und ein erfreuliches Handelsgeschäft mit Solarmodulen hätten den Umsatz bei den Regenerativen Energien um über 30% steigen lassen. Durch Aufnahme eines neuen Gesellschafters über eine Kapitalerhöhung erhalte die Tochter weitere Mittel, um in einem wachsenden Markt noch stärker zu investieren. Es wäre auch keine Überraschung, wenn der neue Gesellschafter viel Erfahrung und eine hohe Expertise im Geschäft mit Erneuerbaren Energien mit in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen würde.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben daher optimistisch für die weitere Entwicklung der BayWa-Aktie. Das Kursziel laute 30,00 Euro. (Ausgabe 48 vom 07.12.2019)Börsenplätze BayWa-Aktie:Xetra-Aktienkurs BayWa-Aktie:28,35 EUR -0,18% (09.12.2019, 11:07)Tradegate-Aktienkurs BayWa-Aktie:28,50 EUR +0,53% (09.12.2019, 11:27)