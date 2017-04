WKN BayWa-Aktie:

Kurzprofil BayWa AG:



Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) ist ein weltweit tätiger Konzern mit den Kernkompetenzen Handel, Logistik sowie ergänzende Dienstleistungen in den Kernsegmenten Agrar, Bau und Energie. Hauptsitz der 1923 gegründeten Muttergesellschaft ist München. Die Schwerpunkte der internationalen Aktivitäten liegen neben Europa in den USA und in Neuseeland.



Den größten Umsatz erzielt der Konzern mit der Land- und Ernährungswirtschaft. Er handelt mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und erfasst und vermarktet pflanzliche Erzeugnisse vom Feld bis zur verarbeitenden Industrie. Über ihr geografisches Kerngebiet in Deutschland und Österreich hinaus agiert die BayWa heute international und zählt zu den 10 größten Agrarhändlern weltweit. Sie ist zudem größter Kernobstlieferant des deutschen Einzelhandels und über ihre neuseeländische Beteiligung Turners & Growers im globalen Obsthandel tätig. Die Sparte Technik vertreibt Maschinen und Geräte, Gebäude und Einrichtungen. Der hohe Serviceanspruch wird mit einem dichten Netz von Werkstätten garantiert.



Der Bereich Energie repräsentiert das zweite große Segment. Es umfasst zum einen den Handel mit Heizöl, Diesel, Holzpellets und Schmierstoffen sowie den Betrieb einer Vielzahl von Tankstellen: In Deutschland unter dem Namen BayWa und AVIA, in Österreich über die Konzernbeteiligung RWA unter dem Namen GENOL. Die zweite wichtige Säule ist der Bereich der erneuerbaren Energien: Das Unternehmen bündelt in der 100-prozentigen Beteiligung BayWa r.e GmbH mit Standorten in vielen europäischen Ländern und den USA seine gesamten Aktivitäten in den Geschäftsfeldern Windenergie, Solarenergie, Bioenergie und Geothermie.



Das Segment Bau umfasst im Wesentlichen den Baustoffhandel. Hier ist der BayWa Konzern die Nr. 2 in Deutschland und gehört zu den führenden Anbietern in Österreich. Bau & Gartenmärkte betreibt der Konzern vor allem über seine Beteiligung BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG. Im Baustoffhandel und bei Bau & Gartenmärkten ist die BayWa ein wichtiger Franchisegeber. (10.04.2017/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - BayWa-Aktienanalyse von Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research:Oliver Schwarz, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Agrargroßhändlers BayWa AG (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF) und erhöht das Kursziel von 32 auf 35 Euro.Die Gewinnentwicklung im Agrar-Geschäft des Münchener Konzerns dürfte Ende 2016 den Wendepunkt erreicht haben, sodass die Dynamik 2017 deutlich positiv ausfallen dürfte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Sahnehäubchen sollte dann noch in Form einer Einmalsumme von 35 Mio. Euro durch den Verkauf der Firmenzentrale in der bayerischen Landeshauptstadt erfolgen.Oliver Schwarz, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die BayWa-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 35 Euro angehoben. (Analyse vom 10.04.2017)