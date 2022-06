Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Bavarian Nordic befinden sich im "Aktionär"-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bavarian Nordic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

28,50 EUR +4,63% (09.06.2022, 16:17)



NASDAQ Copenhagen-Aktienkurs Bavarian Nordic-Aktie:

209,30 DKK +2,65% (09.06.2022, 16:02)



ISIN Bavarian Nordic-Aktie:

DK0015998017



WKN Bavarian Nordic-Aktie:

917165



Ticker-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BV3



NASDAQ Copenhagen-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BAVA



NASDAQ OTC-Symbol Bavarian Nordic-Aktie:

BVNKF



Kurzprofil Bavarian Nordic A/S:



Bavarian Nordic (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) ist ein dänisch-deutsches Unternehmen, das auf die Herstellung von Impfstoffen spezialisiert ist. (09.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bavarian Nordic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können risikobereite Anleger bei der Aktie von Bavarian Nordic A/S (ISIN: DK0015998017, WKN: 917165, Ticker-Symbol: BV3, NASDAQ Copenhagen-Symbol: BAVA, NASDAQ OTC-Symbol: BVNKF) weiter zugreifen.Erwachsene, die engeren Kontakt mit einem Affenpocken-Infizierten gehabt hätten oder ein erhöhtes Ansteckungsrisiko hätten, sollten nach dem Willen der Ständigen Impfkommission (STIKO) künftig eine Impfung gegen Affenpocken erhalten. Die Empfehlung habe die STIKO am Donnerstag veröffentlicht. Die Aktie von Bavarian Nordic gewinne auf Tradegate 2,7 Prozent.Imvanex von Bavarian Nordic sei der einzige Impfstoff weltweit, der zumindest in einigen Ländern bereits für Impfungen gegen Affenpocken zugelassen sei. Auch die Bundesregierung habe den Impfstoff von Bavarian Nordic bereits bestellt. Nach Aussagen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach könnten noch im Juni rund 40.000 Impfdosen geliefert werden, habe es vor kurzem geheißen.Der Beschlussentwurf der STIKO-Empfehlung müsse nun noch in ein sogenanntes Stellungnahmeverfahren mit den Bundesländern und beteiligten Fachkreisen, sei also noch keine endgültige Empfehlung.Hintergrund der Empfehlung sei die seit einigen Wochen ungewöhnliche Häufung von Affenpocken-Infektionen in zahlreichen Ländern Europas. In Deutschland seien nach Angaben des Robert Koch-Instituts mit Stand Donnerstag 131 Infektionen registriert worden, bisher ausschließlich bei Männern. Am Vortag seien es 113 gewesen. In der EU sei der Pockenimpfstoff Imvanex zugelassen, der auch zum Schutz vor Affenpocken eingesetzt werden könne, schreibe die STIKO in ihrer Mitteilung.Nach dem Willen des Gremiums sollten die Impfung nun zum einen Erwachsene erhalten, die "engen körperlichen Kontakt über nicht-intakte Haut oder über Schleimhäute" mit einer erkrankten Person oder längeren "ungeschützten face-to-face-Kontakt" gehabt hätten. Letztere seien Menschen, die sich längere Zeit ungeschützt in der Nähe eines Infizierten aufgehalten hätten, mit einem Abstand von weniger als einem Meter. Auch Menschen, die in der medizinischen Versorgung ohne Schutzausrüstung in Kontakt mit einem Erkrankten oder dem Virus gekommen seien sowie Labormitarbeiter, die versehentlich mit Affenpockenmaterial Kontakt gehabt hätten, sollten geimpft werden. Die Impfung solle schnellstmöglich innerhalb von 14 Tagen verabreicht werden.Für die Grundimmunisierung seien zwei Impfstoffdosen im Abstand von etwa einem Monat nötig. Menschen, die bereits gegen Pocken geimpft worden seien, hätten nur eine Dosis benötigt.Die Nachfrage nach dem Impfstoff von Bavarian Nordic steige. Die Aktie habe zuletzt nach dem deutlichen Anstieg im Mai konsolidiert. Die Konsolidierung könnte aber schon bald beendet werden. Die Aussichten würden gut bleiben.Risikobereite Anleger können weiter zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Bavarian Nordic-Aktie. (Analyse vom 09.06.2022)