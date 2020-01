Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (22.01.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum spekulativen Kauf der Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA).Die Hardware-Nachrüstung von Diesel-PKWs, von der sich Baumot Group eine kräftige Sonderkonjunktur erhoffe, könnte sogar noch besser ausfallen als bisher erwartet. Denn einer aktuellen Meldung zufolge wolle das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Nachrüstung mit 46 Mio. Euro fördern. Unterstützt werden solle dabei die Entwicklung und Adaption von Nachrüstsystemen für weitere Marken und Modelle, die anderenfalls wegen der vergleichsweise geringeren Stückzahlen von den Herstellern der Nachrüstsysteme nicht adressiert würden. Auch sollten die Mittel, die hälftig in den Jahren 2020 und 2021 zum Abruf stehen, für die Weiterentwicklung der Technologie zur Abgasnachbehandlung verwendet werden könnten.Baumot Group, die sich bisher vor allem auf die volumenstarken Motoren von Volkswagen und Mercedes konzentriert habe, biete die neue Förderung die Option, das Angebot risikofrei auch auf andere Modelle auszuweiten und so den erreichbaren Markt zu vergrößern. Bezüglich des bisherigen Verlaufs der Nachrüstung zeige sich Baumot auf Nachfrage zufrieden und wolle die Auslieferungen der ersten Modelle noch im ersten Quartal in Richtung der geplanten Zielvolumina hochfahren. Weitere Modelle sollten im zweiten Quartal folgen.Jakubowski sehe seine Schätzungen durch die jüngste Entwicklung in zweierlei Hinsicht gestützt. Erstens steige unter der Annahme, dass sich Baumot als einer von vier ernstzunehmenden Anbietern von Nachrüstsystemen einen signifikanten Teil der Fördermittel sichern und auf dieser Basis weitere Marktsegmente adressieren könne, die Wahrscheinlichkeit des von Jakubowski für die nächsten Jahre unterstellten sehr starken Wachstums, und zweitens könnte die Förderung auch die angenommene erfolgreiche Erschließung weiterer Geschäftsfelder erleichtern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link