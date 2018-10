Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (11.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Abgasspezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Berlin würden Verkehrsexperten und die deutschen Städte von der Bundesregierung mehr Druck auf die Automobilhersteller fordern. Die Autobauer müssten Hardware-Nachrüstungen vorantreiben und auch voll finanzieren.SPD-Fraktionsvize Sören Bartol habe sogar ein Bußgeld in Höhe von 5.000 Euro für jedes manipulierte Auto mit Schummelsoftware ins Spiel gebracht. Parallel hierzu mache die Deutsche Umwelthilfe weiter Druck, da Fahrverbote in mehr als 60 deutschen Städten angestrebt würden.Die Baumot Group-Aktie habe den charttechnische Widerstand bei 2,50 Euro bisher nicht nachhaltig überwinden können. Zocker würden dennoch auf eine kurz bevorstehende Hardware-Nachrüstwelle setzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link