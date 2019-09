Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (05.09.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Baumot Group: Chance auf kräftige Sonderkonjunktur im Pkw-Nachrüstmarkt - AktienanalyseAls Spezialist für die Abgasnachbehandlung wurde Baumot (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) von den Auswirkungen des Dieselskandals in den vergangenen Jahren kräftig durchgeschüttelt und musste unter anderem die Insolvenz des größten Konzernteils hinnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch nach drei harten Jahren laufe es endlich wieder besser: "Unsere Märkte haben komplett gedreht. Wir haben 2019 bis Mai schon mehr Umsatz erzielt als im gesamten Jahr 2018", erkläre Baumot-Vorstand Marcus Hausser. "Vor allem die Nachrüstmärkte in Israel, Italien und Großbritannien sorgen dieses Jahr und in den kommenden Jahren für ein stabiles Geschäft", so der Vorstand.Für eine große Portion Fantasie sorge der Pkw-Nachrüstmarkt in Deutschland, für den Baumot als bislang einziger Anbieter im Markt für sein BNOx-System die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für 61 Fahrzeugmodelle des VW-Konzerns erhalten habe. "Allein daraus eröffnet sich für uns ein Umsatzpotenzial von konservativ gerechnet rund 170 Mio. Euro, das wir in den kommenden Jahren heben wollen", so Hausser.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link