Anleger müssen sich aber auf eine volatile Entwicklung einstellen, da es sich um ein kleines Spezialunternehmen mit spekulativem Charakter handelt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (16.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Lange hätten Anleger und Kunden warten müssen: Der Dieselnachrüster Baumot habe Prototypen seines BNOx-System bereits in der Schublade gehabt. Doch erst hätten sich Autohersteller monatelang gegen Hardware-Nachrüstungen gesträubt. Dann sei ein Konkurrenzunternehmen schneller gewesen. Nun dränge Baumot mit Nachdruck in den Markt.Am Donnerstag habe Baumot die Genehmigung für den Einbau von BNOx in VW-Fahrzeuge erhalten. Jetzt sage Unternehmenschef Marcus Hausser, die ersten Systeme sollten schon im Oktober ausgeliefert werden.Die Zeit dränge: Das Unternehmen Dr. Pley habe bereits Zulassungen für den Einbau eines eigenen Systems in Fahrzeuge von Volvo und Daimler bekommen.Die Dieselnachrüster würden von schärferen Abgasregeln profitieren. Besitzer älterer Dieselfahrzeuge könnten durch die Nachrüstung Fahrverbote umgehen, wie sie in deutschen Großstädten wie Stuttgart, Hamburg und Berlin bereits gelten würden oder demnächst eingeführt werden sollten.Daimler und Volkswagen hätten inzwischen zugesagt, die Nachrüstung für ihre Kunden in betroffenen Regionen mit bis zu 3.000 Euro pro Wagen zu finanzieren.Baumot profitiere davon, dass immer mehr Politiker auf das Thema Umweltschutz aufspringen würden, weltweit Abgasregeln verschärft würden und Fördergelder fließen würden. Das könnte der Hot-Stock-Empfehlung des "Aktionär" für die nächsten Monate und Jahre weiter Rückenwind verleihen. Der Aktienkurs sei in einen steilen Aufwärtstrend übergegangen.